Marode Brücke in Esslingen

1 Die Esslinger Adenauerbrücke muss erneuert werden – doch das dauert noch. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Adenauerbrücke muss rundum erneuert werden. Doch das kann voraussichtlich erst in 10 bis 15 Jahren angegangen werden. Die Stadt Esslingen will der Brücke daher ein Lifting verpassen, damit sie die Zeit bis dahin übersteht.











Link kopiert

Die Esslinger Adenauerbrücke ist höchst marode. Dennoch muss sie auf ihre Rundum-Erneuerung noch eine Weile warten – erst einmal ist die Pliensaubrücke im Reigen der Brückenliftings an der Reihe. Es kann noch zehn bis 15 Jahre dauern, bis die Adenauerbrücke auf den neuesten Stand gebracht wird. Damit sie bis dahin noch genutzt werden kann, will die Stadt demnächst noch einmal Hand an die Neckarquerung zwischen Oberesslingen und Berkheim legen.