Markus Lanz heute: Gäste und Thema am 30.04.2024

In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Dienstaggabend mit seinen Gästen zu später Stunde unter anderem über die Reform zum Klimaschutzgesetz und die wirtschaftliche Lage Deutschlands.

Das sind die Themen und Gäste am 30. April um 22:45 Uhr im ZDF:

Robert Habeck, Vizekanzler - Der grüne Bundeswirtschaftsminister äußert sich zur Reform des Klimaschutzgesetzes und erläutert seine Pläne für den Wirtschaftsstandort Deutschland.

- Der grüne Bundeswirtschaftsminister äußert sich zur Reform des Klimaschutzgesetzes und erläutert seine Pläne für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Michael Bröcker, Journalist - Der Chefredakteur von „Table.Media“ analysiert den Zustand der deutschen Wirtschaft. Ferner äußert er sich zu Kommunikation und Transparenz des Wirtschafts- und Umweltministeriums.

- Der Chefredakteur von „Table.Media“ analysiert den Zustand der deutschen Wirtschaft. Ferner äußert er sich zu Kommunikation und Transparenz des Wirtschafts- und Umweltministeriums. Marie-Christine Ostermann, Unternehmerin - Die Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmer erläutert ihre Kritik an der deutschen Wirtschafts- und Standortpolitik. „Mit Habeck kommen wir nicht aus der Krise“, meint sie.

Hintergrund: Der Bundestag hat am Freitag die umstrittene Reform des Klimaschutzgesetzes beschlossen. Ein dagegen gerichteter Antrag des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann war am Vorabend am Bundesverfassungsgericht gescheitert. Die Reform des Gesetzes kam vor allem auf Verlangen der FDP zustande. Der CDU-Energiepolitiker Andreas Jung sprach von einer Entkernung des Klimaschutzgesetzes und einem Rückschritt für den Klimaschutz.

Vertreter der Ampel verteidigten die Reform. Das Gesetz muss noch den Bundesrat passieren. Die Reform des Klimaschutzgesetzes sieht grundlegende Änderungen vor. Bisher gilt: Wenn einzelne Sektoren wie der Verkehrs- oder Gebäudebereich gesetzliche Vorgaben zum Kohlendioxid-Ausstoß verfehlen, müssen die zuständigen Ministerien im nachfolgenden Jahr Sofortprogramme vorlegen.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.