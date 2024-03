Markus Lanz heute: Gäste und Thema am 13.03.2024

1 Markus Lanz talkt von Dienstag bis Donnerstag im ZDF. Foto: Markus Hertrich/ZDF/dpa

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Das sind die aktuellen Gäste.











In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Mittwochabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Entwicklungen in der Ukraine und den Tod des Kreml-Kritikers Nawalny.

Das sind die Themen und Gäste am 13. März um 00:00 Uhr im ZDF:

Armin Coerper, ZDF-Korrespondent - Zugeschaltet aus Moskau informiert der Leiter des dortigen ZDF-Studios über die Entwicklung des Ukrainekrieges. Zudem blickt er auf die Präsidentenwahl am kommenden Wochenende.

- Zugeschaltet aus Moskau informiert der Leiter des dortigen ZDF-Studios über die Entwicklung des Ukrainekrieges. Zudem blickt er auf die Präsidentenwahl am kommenden Wochenende. Nikolaos Gazeas, Jurist - Der deutsche Anwalt Alexej Nawalnys ordnet den Tod des im Februar in einem russischen Straflager verstorbenen Kreml-Kritikers ein.

- Der deutsche Anwalt Alexej Nawalnys ordnet den Tod des im Februar in einem russischen Straflager verstorbenen Kreml-Kritikers ein. Alice Bota, Osteuropa-Expertin - Die „Zeit“-Journalistin erinnert sich an ihre Begegnungen mit Nawalny und analysiert dessen oppositionelles Wirken. Zudem äußert sie sich zu Putin, und sagt: „Er braucht den Krieg.“

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Hintergrund: Der gewaltsame Angriff auf den russischen Oppositionellen Leonid Wolkow im Exil in Vilnius ist litauischen Angaben zufolge vermutlich von Moskau in Auftrag gegeben worden. "Es ist wahrscheinlich, dass es sich bei dem Angriff um eine von Russland organisierte und ausgeführte Operation handelt", hieß es in einer Erklärung des litauischen Geheimdienstes am Mittwoch. Ziel der Operation sei es gewesen, "die Umsetzung russischer Oppositionsprojekte zu verhindern".

In Russland wird von Freitag bis Sonntag der Präsident gewählt, eine Wiederwahl von Kreml-Chef Wladimir Putin gilt als sicher. Wolkow, ein enger Vertrauter des Mitte Februar in russischer Haft ums Leben gekommenen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, war am Dienstagabend vor seinem Haus in Vilnius gewaltsam angegriffen worden. Dabei wurde dem 43-Jährigen unter anderem der Arm gebrochen. Wolkow wurde nach dem Angriff vorübergehend ins Krankenhaus eingeliefert, später jedoch wieder entlassen. Aus Regierungskreisen hieß es, dass "Prellungen an verschiedenen Körperteilen" und ein gebrochener Arm festgestellt worden seien. "Schwerere Verletzungen" konnten demnach vermieden werden.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.