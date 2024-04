Markus Lanz gestern: Gäste und Thema am 09.04.2024

1 Markus Lanz talkt von Dienstag bis Donnerstag im ZDF. Foto: Markus Hertrich/ZDF/dpa

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow.











In seiner gleichnamigen Talkshow diskutierte Markus Lanz am Dienstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über den andauernden Konflikt im Gaza-Streifen, Deutschlands Rolle im Nahen Osten und die Aufarbeitung der Corona-Pandemie.

Das waren die Themen und Gäste am 9. April um 23:15 Uhr im ZDF:

Katrin Göring-Eckardt, Politikerin - Zum Krieg Israels im Gaza-Streifen äußert sich die grüne Bundestagsvizepräsidentin. Mit Blick auf die Corona-Pandemie äußert sie sich auch zum Verhältnis von Wissenschaft und Politik.

- Zum Krieg Israels im Gaza-Streifen äußert sich die grüne Bundestagsvizepräsidentin. Mit Blick auf die Corona-Pandemie äußert sie sich auch zum Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Hendrik Streeck, Virologe - Das Robert-Koch-Institut hat vor kurzem die Protokolle des Corona-Krisenstabs der Öffentlichkeit zugänglich machen müssen. Der Mediziner spricht über das RKI und die Notwendigkeit, Pandemien aufzuarbeiten.

- Das Robert-Koch-Institut hat vor kurzem die Protokolle des Corona-Krisenstabs der Öffentlichkeit zugänglich machen müssen. Der Mediziner spricht über das RKI und die Notwendigkeit, Pandemien aufzuarbeiten. Nikolaus Blome, Journalist - Über die Rolle Deutschlands im Nahen Osten und den Zustand der Ampel-Koalition spricht der Ressortleiter Politik & Wirtschaft bei RTL und n-tv. Und er zieht eine Bilanz der deutschen Korona-Politik.

- Über die Rolle Deutschlands im Nahen Osten und den Zustand der Ampel-Koalition spricht der Ressortleiter Politik & Wirtschaft bei RTL und n-tv. Und er zieht eine Bilanz der deutschen Korona-Politik. Sophia Maier, Reporterin - Die Dokumentarfilmerin hat vor kurzem Israel und das Westjordanland besucht. Sie stellt das israelische Vorgehen in Gaza in Frage: "Israel hat bis zum heutigen Tag keinen Plan für die Zeit nach dem Krieg.

ZDF-Mediathek: Lanz gestern

Hintergrund: Ende März drängte der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Christian Dürr, auf eine Aufarbeitung der Beschränkungen während der Corona-Pandemie. Dabei sollten auch die Union und der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in die Pflicht genommen werden, sagte Dürr der Funke Mediengruppe (Sonntag). Viele politische Entscheidungen seien nicht aufgearbeitet worden. „Für viele Menschen ist nach wie vor unklar, auf welcher Grundlage Entscheidungen getroffen wurden und welchen Beitrag einzelne Maßnahmen geleistet haben.“

Es sei notwendig, die Debatte zu führen und kritisch zu hinterfragen, inwiefern die Lockdowns etwa für die Gastronomie und den Einzelhandel geboten waren, sagte Dürr. „Mein Wunsch ist, dass alle beteiligten Akteure zur Aufklärung beitragen und das richtet sich natürlich auch an die Union und den ehemaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sicher Licht ins Dunkel bringen könnte.“

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.