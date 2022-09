Marienplatz in Stuttgart

Ein Unbekannter fährt am Freitag zusammen mit einem siebenjährigen Mädchen im Aufzug, als er das Kind unvermittelt gegen die Wade tritt. Die Polizei sucht Zeugen.















Die Polizei ist nach einem Vorfall am Marienplatz am Freitagnachmittag auf der Suche nach Zeugen. Ein unbekannter Mann soll in einem Aufzug ein siebenjähriges Mädchen getreten haben.

Nach Angaben der Polizei war die Siebenjährige gegen 14.10 Uhr am Marienplatz unterwegs. Mit dem Aufzug wollte sie zum Bahnsteig fahren. Darin befand sich ein unbekannter Mann, welcher das Mädchen unvermittelt gegen ihre Wade getreten haben soll. Danach verschwand er in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte wird als etwa 50 Jahre alt, mit heller Haut sowie einem ungepflegten Äußeren beschrieben. Bekleidet sei er mit einem grauschwarzen T-Shirt, einer grauen langen Hose, schwarzen Schuhen und einer grauen Mütze gewesen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89903100 beim zuständigen Polizeirevier zu melden.