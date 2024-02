Margeritenhaus in Nürtingen: In dieser Villa entsteht eine WG für junge Mütter

7 In diesem ehemaligen Wohn- und Geschäftshaus aus den 1960er Jahren wollen Constanze und Stephan Ruthardt bald jungen Müttern ein neues Zuhause anbieten. Foto: Ines Rudel

Ein junges Paar aus Stuttgart schafft in einer Nürtinger Villa Wohnraum für Mütter in Not. Die künftigen Bewohnerinnen sollen dort ambulant betreut werden. So sieht es in den neu eingerichteten Räumen aus.











Aus einem Lost place in Nürtingen wollen Constanze und Stephan Ruthardt ein Zuhause für junge Mütter und deren Kinder machen. Entstehen soll ein Rückzugsort, in dem seelisch, psychisch oder gesundheitlich belastete junge Frauen Hilfe und Begleitung erfahren. Eine Idee, die in Nürtingen auf großes Interesse stößt, wie Ruthardts berichten. Seitdem die Idee publik wurde, erfahren sie eine große Welle der Hilfsbereitschaft.