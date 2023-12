Mannheim: Seniorin entlarvt Trickbetrüger - Verdächtige in Haft

Seniorin entlarvt Trickbetrüger - Verdächtige in Haft

1 Die Polizei nahm eine 25-Jährige fest, die das Geld und den Schmuck bei der Seniorin abholen wollte (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Herrmann Agenturfotografie/IMAGO

Eine clevere Seniorin hat die Polizei in Mannheim zu einer Trickbetrügerin geführt. Am Telefon ging sie zwar auf die Forderungen ein, ließ aber währenddessen einen Bankangestellten die Polizei rufen.











Nachdem eine Seniorin in Mannheim einen Trickbetrug entlarvt hat, ist eine Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Laut Polizei hatten Betrüger die 73 Jahre alte Seniorin bereits am Montag angerufen, sich als Polizisten ausgegeben und sie angewiesen, Bargeld abzuheben.

Danach sollte die Frau die 13 000 Euro sowie ihren Schmuck einer Abholerin aushändigen. Die Seniorin ging aber nur scheinbar darauf ein - und wies selbst den Bankangestellten an, die Polizei zu rufen. Als eine 25 Jahre alte Frau das Geld und den Schmuck bei der Seniorin abholen wollte, nahm die Polizei sie vorläufig fest. Sie wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt und verhaftet.