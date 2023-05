1 Zwei Streifenbeamte wollten einen Mann beruhigen. Er wehrte sich massiv dagegen. Foto: dpa/Silas Stein

Ein 35-Jähriger wurde wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte am Amtsgericht Bad Cannstatt zu 150 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt. Damit gilt er als vorbestraft.















Der Fall, der am Donnerstagvormittag am Amtsgericht Bad Cannstatt auf der Tagesordnung stand, ereignete sich bereits vor über eineinhalb Jahren. Am Abend des 26. September 2021 wurde eine Streife zu einer Wohnung in Stammheim gerufen. Eine Frau hatte die Polizei alarmiert, weil ihr Ex-Freund angekündigt haben soll, gegen ihren Willen in deren Wohnung einzudringen. Offenbar wollte er die gemeinsamen Kinder sehen.