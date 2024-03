Mann mit auffälliger Brotdose gesucht: 14-Jährige in S-Bahn in Bad Cannstatt sexuell belästigt

14-Jährige in S-Bahn in Bad Cannstatt sexuell belästigt

Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag ein Mädchen in einer S-Bahn der Linie S3 zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Fellbach sexuell belästigt. Nach Angaben der Bundespolizei stieg die 14-Jährige gegen 7.15 Uhr am Bahnhof Bad Cannstatt in die S-Bahn ein, einen Stop später, an der Haltestelle Nürnberger Straße, betrat der mutmaßliche Täter ebenfalls den Zug. Während der Fahrt soll der Mann der 14-Jährigen an den Oberschenkel gegriffen haben, worauf diese die Hand des Unbekannten offenbar wegschlug. Im Anschluss erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Mann soll welliges Haar haben

Laut der jungen Geschädigten handelte es sich um einen 17 bis 25 Jahre alten und 1,80 bis 1,90 Meter großen Mann mit dunkelbraunen welligen Haaren. Zur Tatzeit soll er mit einer dunkelblauen Jeans sowie einer Daunenjacke bekleidet gewesen sein und einen Rucksack mit sich geführt haben. Auffällig war laut dem Mädchen seine blaue Brotdose mit weißer Schrift. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen. Weitere Hinweise erhoffen sich die Beamten von der Auswertung der Aufnahmen der Videoüberwachung. Außerdem suchen sie aufgrund der Täterbeschreibung nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 / 870 - 350 zu melden.