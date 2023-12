Mann aus Baden-Württemberg: Skifahrer entdecken Leiche von Vermisstem

1 Der Tote wurde neben einer Piste im Bereich der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen entdeckt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Angelika Warmuth

Skifahrer haben die Leiche eines vermissten Mannes aus Baden-Württemberg an der Zugspitze entdeckt. Die Polizei hatte seit Anfang November nach dem 23-Jährigen gesucht.











Link kopiert

Fast zwei Monate nach dem Verschwinden eines jungen Mannes aus Baden-Württemberg an der Zugspitze ist die Leiche des 23-Jährigen entdeckt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatten Skifahrer am ersten Weihnachtsfeiertag den Toten etwa 20 Meter neben einer Piste im Bereich der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen entdeckt.

„Nach aufwendiger Bergung konnte der Leichnam ins Tal transportiert und dort als der Vermisste identifiziert werden“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Kripo will nun die Todesursache klären, es gibt aber bislang keine Hinweise auf eine Straftat.

Die bayerische Polizei hatte seit 3. November nach dem Mann aus Nordheim bei Heilbronn gesucht. Damals war das Auto des 23-Jährigen auf dem Parkplatz der Zugspitz-Seilbahn am Eibsee bei Grainau gefunden worden. Zahlreiche Einsatzkräfte hatten daraufhin in der Region nach dem Vermissten gesucht, allerdings ohne Erfolg.