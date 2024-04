Maibaumstellen rund um Leonberg: Bei einer Hocketse den Mai begrüßen

1 In Weissach wie auch an vielen anderen Orten werden wieder Maibäume an zentralen Plätzen aufgestellt. Foto: Simon Granville

Von Hemmingen bis Weil der Stadt: Bei zahlreichen Maihocketsen wird der Wonnemonat entsprechend begrüßt.











Der Mai kommt, und wie immer wird der Beginn des Wonnemonats an vielen Orten besonders gefeiert – so auch hier in der Region. Ein sichtbares Zeichen ist der Maibaum.

In Leonberg stellt der Kirbeverein Eltingen am Dienstagabend um 18 Uhr einen Maibaum auf dem Kirchplatz auf. Dazu wird eine Birke im Eltinger Forst geschlagen. Traditionell stellt der Kirbejahrgang den Baum mit Muskelkraft auf, aus Gründen der Sicherheit gibt es dabei aber inzwischen technische Unterstützung. Der Maibaum wird in den Eltinger Farben mit blauen und gelben Bändern geschmückt. Der Baum ist ansonsten naturbelassen, er besteht aus einem Stück und wird nicht bemalt oder gewickelt. Der Eltinger Maibaum wird übrigens die Nacht über bewacht – denn schließlich gibt es ja den Brauch gibt, den Maibaum in der Walpurgisnacht zu stehlen oder abzusägen.

Der Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) Leonberg feiert wieder an zwei Tagen sein Maibockfest. Die Hocketse beginnt am Dienstag um 16 Uhr. Für 19 Uhr ist das traditionelle Bierkrugstemmen geplant. Um dieselbe Zeit öffnet die Weinlaube, die Maibar später um 21 Uhr. Dann gibt es auch Livemusik. Am Mittwoch geht es schon ab 10.30 Uhr weiter. Die Weinlaube öffnet allerdings erst um 12 Uhr. Am Maifeiertag kommt die Musik von Rainer Kühnle, auf die kleinen Besucher wartet ein Kinderprogramm. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg stellt am Mittwioch um 9.30 Uhr beim Bauernhausmuseum Gebersheim einen Maibaum auf. Anschließend wird im Museumsgarten ein Weißwurst-Frühstück angeboten.

Eine Fichte aus dem Stadtwald auf dem Rutesheimer Marktplatz

In Rutesheim schmückt bereits ein prächtiger Maibaum den Marktplatz. Das Forstamt und der Bauhof hatten dafür eine Fichte aus dem Stadtwald ausgesucht. Geschmückt ist sie mit einem Kranz mit bunten Bändern. Die Fahnen der Mitglieder des Vereins der Selbständigen Rutesheim wurden aus Sicherheitsgründen nicht mehr direkt am Maibaum, sondern an zwei Fahnenmasten beim Alten Rathaus angebracht. Der Musikverein Rutesheim feiert am Mittwoch von 11 Uhr an bei der Eisengriffhütte seine Maihocketse.

In Perouse übernimmt das Maibaumstellen schon seit vielen Jahren das „Bauwagenteam“. Am Dienstag um 17 Uhr platzieren die kräftigen jungen Perouser die von Kindern geschmückte Birke aus dem Rutesheimer Wald auf dem Henri-Arnaud-Platz. Im Bauwagen in Perouse steigt dann von 19.30 Uhr an die Maibaumparty.

In Weissach stellt die Freiwillige Feuerwehr am 1. Mai um 10.30 Uhr einen Maibaum auf dem Marktplatz auf. Die Wehrleute bewirten ihre Gäste anschließend im Feuerwehrgerätehaus. In Flacht baut wiederum der Ortsverein Weissach-Flacht des DRK bereits am 30. April den Maibaum auf. Danach wird bei einer Hocketse beim DRK-Magazin in den Mai hinein gefeiert.

Wer den Mai bei einer Wanderung begrüßen möchte, hat mit dem CVJM Flacht oder dem Ski- und Freizeitclub Flacht 1987 die Gelegenheit dazu. Der CVJM trifft sich mit seinen Wanderern am Mittwoch um 9.30 Uhr am Parkplatz des evangelischen Gemeindehauses in Flacht. Der Ski- und Freizeitclub Flacht 1987 startet ebenfalls am Mittwoch, aber bereits um 9 Uhr, vom Waldhäusle Flacht aus zu seiner traditionellen 1. Mai-Wanderung rund um Flacht.

Bei einer Wanderung den Monat Mai begrüßen

In Hemmingen ist am Mittwoch Maifest auf dem Alten Schulplatz. Der Beginn ist um 10 Uhr. Während die Turnkinder den Maibaum umtanzen und einflechten, die Strohgäunarrenkinder tanzen oder der Spielmanns- und Fanfarenzug Musik macht, versorgt der Förderverein der Schule die Besucher in gewohnter Weise mit den traditionellen Maiwecken, anderem Essbaren und Getränken. Bereits um 8.30 Uhr morgens stellt die Abteilung Heimerdingen der Freiwilligen Feuerwehr Ditzingen am selben Tag eine Maibirke auf dem Rathausplatz in Heimerdingen auf.

In Renningen wird in den Mai hinein gefeiert – am Dienstag ab 16 Uhr bei einer Hocketse am Rathaus rund um den Maibaum. Sie wird vom Gewerbe- und Handelsverein Renningen gemeinsam mit dem Harmonika Club Renningen organisiert, die sich auch um die Bewirtung kümmern. Musik kommt ab 16 Uhr von Andy Burgert, von 18.30 Uhr an steht ein Platzkonzert mit dem Musikverein Malmsheim auf dem Programm. Der Ländliche Reit- und Fahrverein Renningen-Malmsheim veranstaltet wiederum am Mittwoch ab 10 Uhr eine Hocketse im Vereinsdorf. Ein Weißwurstfrühstück erwartet die Besucher am Morgen. DJ Tutu sorgt für die musikalische Unterhaltung.

Mit Bewirtung und musikalischer Unterhaltung

Der Fanfarenzug Weil der Stadt stellt am Mittwoch ab 10 Uhr einen Maibaum auf dem Marktplatz in der Keplerstadt auf. Schon am Dienstag errichtet der Obst- und Gartenbauverein Münklingen einen Maibaum am Rathaus in Münklingen. Beginn ist um 18 Uhr. Auch hier ist eine Hocketse vorgesehen. Der Handharmonika-Club (HHC) Schafhausen veranstaltet am Mittwoch von 11 Uhr an eine Maifest-Hocketse auf der Wiese vor der Festhalle in dem Weiler Teilort.

In Heimsheim warten zwei Maihocketsen auf ihre Besucher: Die Fußballabteilung des TSV Heimsheim sitzt am Dienstag ab 17 Uhr mit ihren Gästen am Brunnen auf dem Marktplatz zusammen. Der Musikverein Stadtkapelle Heimsheim feiert am Mittwoch ab 10.30 Uhr bei seinem Vereinsheim.