1 Die Polizei sucht nach weiteren Beteiligten. Foto: Eibner/Fleig

Mehrere Jugendliche haben in Magstadt im Kreis Böblingen am Sonntagabend mit einer Kettensäge ihr Unwesen getrieben. Zwei Personen konnte die Polizei bereits ausfindig machen, die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten laufen noch.















Zwei Zeugen haben am Sonntag gegen 20 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie mehrere Jugendliche im Bereich des Eissees in der Weiherstraße in Magstadt (Kreis Böblingen) dabei beobachtet hatten, wie sie mit einer Kettensäge Sträucher, Bäume und eine Parkbank ansägten.

Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren kontrollieren. Die Kettensäge, die der 15-Jährige mutmaßlich zuvor mitgeführt hatte, fanden die Einsatzkräfte laut Polizeibericht hinter einem geparkten Auto.

Die Ermittlungen zu möglichen weiteren beteiligten Personen dauern noch an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.