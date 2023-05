Magersüchtige Tochter aus Stuttgart Eine Mutter berichtet über das Hungermonster am Familientisch

Die Tochter einer Stuttgarter Familie ist regelrecht in die Magersucht hineingerauscht. Ihr Leben war gefährdet, als die 16-Jährige vor einigen Wochen in eine Klinik kam. Was dann passierte, ist für die Mutter immer noch ein kleines Wunder.