2 An dieser Stelle am Mannheimer Neckarufer wurde die Leiche des Mannes gefunden. Foto: Polizeipräsidium Mannheim

Am 10. Dezember wird die Leiche eines 37-Jährigen in Mannheim entdeckt. Die eigens für den Fall eingerichtete Soko Areal hat nun einen Tatverdächtigen ermittelt und in Köln festgenommen. Was nun bekannt ist.















Im Falle des gewaltsam zu Tode gekommenen 37-Jährigen aus Mannheim (wir berichteten) hat die Polizei nun einen dringend tatverdächtigen 25-Jährigen am Kölner Bahnhof festgenommen.

Wie die Beamten bereits berichtet hatten, wurde die Leiche des 37-jährigen Wohnsitzlosen am 10. Dezember dieses Jahres am Neckarufer in Mannheim im Bereich des Cahn-Garnier-Ufers und des Hans-Böckler-Platzes entdeckt. Die Ermittlungen ergaben schnell, dass der Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit getötet wurde und so rief die Polizei die Soko Areal ins Leben. Umfangreiche Ermittlungen der Sonderkommission führten schließlich auf die Spur des ebenfalls wohnsitzlosen 25-Jährigen, der am vergangenen Samstag am Kölner Hauptbahnhof festgenommen wurde.

Polizei bittet weiterhin um Hilfe aus der Bevölkerung

Aufgrund des dringenden Tatverdachts, verantwortlich für den Tod des 37-Jährigen zu sein, hatte die Staatsanwaltschaft zuvor beim Amtsgericht Mannheim einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erwirkt. Am Sonntag wurde der 25-Jährige aufgrund von Flucht- und Verdunkelungsgefahr in ein Gefängnis gebracht.

Die Ermittlungen der Sonderkommission sowie der Staatsanwaltschaft Mannheim zu den genauen Tatumständen dauern weiter an. Dazu bitten die Beamten weiterhin um Hilfe aus der Bevölkerung. So wurden in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet Mannheim, insbesondere in der Nähe des Leichenfundortes, Flyer verteilt und Plakate angebracht, die das 37-jährige Opfer Marián K., Spitzname „Mario“, zeigen.

Hinweise können rund um die Uhr der Soko Areal unter der Telefonnummer 0621/174-4444, unter der Notrufnummer 110 oder jeder anderen Polizeidienststelle, mitgeteilt werden.