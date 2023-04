1 Wilder Müll – hier an der Burg – ist eines der Ärgernisse, das Esslinger bewegt. Foto: Roberto Bulgrin

Eine Dreckecke, Gestrüpp, eine Straßenlaterne, die nicht leuchtet – alles Fälle für den Esslinger Mängelmelder. Den digitalen Briefkasten gibt ihn schon seit einiger Zeit, und er wurde auch angenommen, aber so richtig ab geht die Post erst seit 2021. 1000 Eingaben zählte die Stadt im Jahr 2000, doch bereits im folgenden Jahr verdreifachte sich die Zahl. Auf diesem Niveau ging es 2022 weiter – und auch in diesem Jahr ist das der Trend: Im Schnitt beschweren sich Esslinger Bürgerinnen und Bürger acht Mal am Tag über Dinge, die ihren Alltag in den Straßen und Plätzen der Stadt stören.