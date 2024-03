Machtkampf beim VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß mit Appell zur Geschlossenheit

1 Sebastian Hoeneß will mit dem VfB die bislang starke Saison krönen. Foto: Pressefoto Baumann

Der Stuttgarter Cheftrainer fordert vor dem Saisonfinale vereinsinternen Zusammenhalt und bezeichnet die Unterstützung von den Rängen als „entscheidenden Faktor“.











Seit Wochen tobt beim VfB Stuttgart ein vereinspolitischer Machtkampf, der spätestens mit der Abwahl von Präsident Claus Vogt als Aufsichtsratschef der AG eine neue Dynamik erhalten hat. Auf die sportlichen Leistungen hatten die Unruhen bislang aber keinen merklichen Einfluss, der VfB festigte jüngst mit starken Leistungen den dritten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga.

Beendet ist das Thema aber noch lange nicht. Zuletzt hatte ein Zusammenschluss mehrerer Ultra-Gruppen rund um das Commando Cannstatt und verschiedener Fanclubs seinen Unmut öffentlich kundgetan – mit einer Rücktrittsforderung an das gesamte Präsidium und einem Aufruf zum Tragen schwarzer Kleidung aus Protest beim anstehenden Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim an diesem Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker).

„Wir brauchen alle Energie und alle Power gemeinsam“

Das hat natürlich auch der Stuttgarter Cheftrainer mitbekommen – der aber keine negativen Folgen für die Unterstützung in der MHP-Arena am Sonntag befürchtet. „Ich hoffe und bin mir da ganz sicher, dass da einfach ein gewisses Gespür da ist“, sagte Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FCH. Der Rückhalt von den Rängen sei „ein entscheidender Faktor“ für den bisherigen Erfolgslauf in dieser Saison gewesen. Er habe dabei „die Hoffnung und auch die Erwartung“, dass das weiterhin der Fall sei, so Hoeneß.

Der Stuttgarter Coach schloss mit einem Appell zur Einigkeit im Saisonendspurt. „Klar ist, dass wir in dieser Endphase geschlossen auftreten müssen. Das ist die Erwartung, dass wir das jetzt hinkriegen. Wir brauchen alle Energie und alle Power gemeinsam, um hier etwas Außergewöhnliches zu erreichen.“ Der VfB steht dicht vor der Qualifikation für die Champions League. Acht Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf RB Leipzig und Platz fünf bereits sieben Punkte.