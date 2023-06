Luxuswohnungen in Ex-Bürohochhaus

1 In zwei Jahren sollen hier die ersten Käufer einziehen. Foto: Martin Tschepe/Martin Tschepe

Aus den schnöden Büroräumen im alten Konstanzer Telekomturm werden jetzt 100 Luxusapartments. Ein Modellprojekt für andere leer stehende Hochhäuser?















Was für ein Panorama. Zwar ist die Sicht an diesem wolkenverhangenen Mittag getrübt. Doch wer die 15 Etagen des 60 Meter hohen Telekomturms in Konstanz geschafft hat, dem liegen die Stadt und der Bodensee zu Füßen. Wer wollte hier oben nicht gerne wohnen? Allenfalls Leute mit Höhenangst.