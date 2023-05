1 Nicht erschrecken – wer sich am 4. Mai in so einem Kostüm präsentiert, bringt lediglich seine Liebe zu der Fantasy-Reihe Star Wars zum Ausdruck. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Am 4. Mai verkleiden sich weltweit Star-Wars-Fans und feiern die berühmte Weltraumsaga. Doch warum gerade an diesem Tag? Dahinter stecken nicht etwa die Macher der Filmreihe, sondern die humorvollen Briten selbst.















Für Star-Wars-Fans ist der 4. Mai ein besonderer Tag. Ein Tag, um die berühmte Weltraumsaga zu zelebrieren, die sie so sehr lieben und in deren Welt sie gedanklich viele Stunden verbracht haben. Aber warum fällt der Star-Wars-Tag gerade auf den 4. Mai? Die Premiere des ersten Films jedenfalls war am 25. Mai im Jahr 1977. Das kann es also nicht sein.

Tatsächlich basiert das Ganze auf einem Wortwitz der Briten. Als Magaret Thatcher am 4. Mai 1979 zur Premierministerin von Großbritannien gewählt wurde, teilten ihr einige Star-Wars-Fans ihre Glückwünsche mit „May the force be with you“ mit. Denn der berühmte Satz aus der Filmreihe klingt ähnlich wie das Datum „May the 4th“ – so spricht man den 4. Mai auf Englisch aus.

„May the force be with you“ heißt übrigens auf Deutsch „Möge die Macht mit dir sein“ und wurde 2020 von Star-Wars-Schöpfer George Lucas als zu schützende Wortmarke eingetragen.