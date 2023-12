Lukas Podolski: Rückkehr des Ex-Weltmeisters zum 1. FC Köln im Gespräch

1 Lukas Podolski schließt eine Rückkehr zum 1. FC Köln nicht aus. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Immer wieder wird spekuliert, ob Ex-Weltmeister Lukas Podolski zum 1. FC Köln zurückkommt. Mit dem Club gab es zuletzt Gespräche.











Link kopiert

Die Rückkehr zum 1. FC Köln hat Lukas Podolski noch immer im Hinterkopf. „Mal schauen, was passiert. Ich bin mit dem FC im Austausch. Es gab vor ein paar Wochen ein Gespräch am Geißbockheim mit den Geschäftsführern, wie so eine Rolle für mich aussehen kann. Jeder kennt ja meinen Bezug zum Verein und zur Stadt“, sagte der langjährige Kölner Profi beim TV-Sender Sport1. Eine Rückkehr als Spieler schließt er aber aus. Bei Gornik Zabrze in Polen steht er noch bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag.

Die derzeitige sportliche Situation in Köln sei schwierig. „Der FC hat jetzt noch zwei schwere Auswärtsspiele, wenn man zweimal verliert, sieht es zappenduster aus“, sagte der 38-Jährige. Geld sei keins vorhanden. Leistungsträger müssten immer abgegeben werden. Aber der Club habe dabei keine großen Transfererlöse erzielt. „Das ist Jahr für Jahr immer ein Problem. Ein großes Problem ist auch die Stadt Köln, die den Verein aktuell nicht viel unterstützt“, sagte Podolski.