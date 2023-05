Tischtennis-WM Tischtennis-Star Ovtcharov scheidet bei WM früh aus

Der deutsche Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov ist bei der Weltmeisterschaft in Südafrika früh ausgeschieden. Wie schon 2019 in Budapest verlor der Olympia-Dritte vom TTC Neu-Ulm auch in Durban in der dritten Runde gegen den Kroaten Tomislav Pucar.