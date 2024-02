Ludwigsburg: Verkehrsunfall auf B27 – Bergung abgeschlossen

1 Bis 13 Uhr war die B27 kurz nach der Einmündung in die Geisinger Straße gesperrt. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Am Mittwochmorgen ereignet sich ein Unfall auf der B27 in Bietigheim-Bissingen. Dabei verteilt sich die Ladung eines Lkws auf der Straße, mehrere Fahrstreifen müssen zeitweise gesperrt werden.











Am Mittwochmorgen hat sich auf der B27 in Bietigheim-Bissingen im Kreis Ludwigsburg ein Verkehrsunfall ereignet – mit Folgen. Wie die Polizei mitteilt, kam es um 9.50 Uhr an der Kreuzung Geisinger Straße Ecke Stuttgarter Straße auf der B27 in Bietigheim-Bissingen zu dem Unfall, in den ein 40-jähriger Lkw-Fahrer involviert war. Die B27 musste daraufhin kurz nach der Einmündung der Geisinger Straße in Fahrtrichtung Ludwigsburg von 9.50 Uhr bis etwa 13 Uhr gesperrt werden, weil die Ladung des Lkws auf der Straße verteilt wurde. Der Verkehr aus Richtung Heilbronn wurde über die Geisinger Straße abgeleitet. Auch der linke Fahrstreifen der Gegenrichtung war von der Sperrung betroffen.

Als der Lkw-Fahrer gegen 9.50 Uhr in der Kurve auf Höhe der Geisinger Straße unterwegs war, rutschte die vermutlich nicht richtig gesicherte Ladung des Lkws und brach durch die Seitenwand des Lkws. Die Ladung fiel hinaus und beschädigte den Sprinter eines 23 Jahre alten Fahrers, der in Richtung Heilbronn unterwegs war. Die geladenen mehrere Tonnen schweren Zylinderbleche verteilten sich dabei auf der Fahrbahn. Der Sprinter musste abgeschleppt werden und die Ladung musste umgeladen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.