6 Auch ein Jahrmarkt erwartet die Besucher auf dem Pferdemarkt in Ludwigsburg. Foto: /Werner Kuhnle

Dackelrennen, Krämermarkt und Reitshow: Der Pferdemarkt in Ludwigsburg hat begonnen. Wir zeigen die Bilder von der Veranstaltung.















Link kopiert

Das Kettenkarussell dreht sich wieder: Am Freitag hat der Pferdemarkt in Ludwigsburg begonnen. In diesem Jahr findet das Fest wieder mit dem vollen Programm statt, also auch mit dem historischen Umzug am Sonntag. Im vergangenen Jahr hatten die Bürgerinnen und Bürger zwar nach der dreijährigen Coronapause wieder auf dem Pferdemarkt gefeiert, aber auf den Umzug verzichten müssen.

Auch in diesem Jahr zeigen also Reiterinnen und Reiter ihre Fähigkeiten bei einer Show auf der Bärenwiese. Außerdem rennen Dackel um die Wette und Fans der Trendsportart Hobby-Horsing toben sich auf Steckenpferden aus. In der Stadt sind Fahrgeschäfte und ein Krämermarkt aufgebaut.

Unsere Empfehlung für Sie Pferdemarkt in Ludwigsburg Tierschützer wollen Druck auf den Veranstalter verstärken Die vielen Programmpunkte mit Tieren auf dem Pferdemarkt in Ludwigsburg rufen einen Tierschutzverein auf den Plan. Verbesserungsvorschläge aus dem vergangenen Jahr habe der Veranstalter ignoriert – nun ruft der Verein Besucher zur Kritik auf.

Am Sonntag ist um 14 Uhr der historische Festumzug geplant, der nach vier Jahren zum ersten Mal wieder durch die Innenstadt ziehen soll. Trachtenvereine, Musiker und Kostümschneider sind mit dabei, außerdem werden Pferde vor Kutschen gespannt.

Tierschützern sehen die Veranstaltung allerdings kritisch. Sie bezeichnen die vielen Programmpunkte mit Tieren als „nicht zeitgemäß“ und werfen den Veranstaltern vor, mit einigen Shows sogar Tierquälerei zu unterstützen.

Wir zeigen Bilder vom Pferdemarkt in unserer Fotostrecke.