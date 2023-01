Fahrgast greift Busfahrer an

1 Nicht jeder, der an einer Bushaltestelle wartet, wird ein friedlicher Fahrgast. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Stefan Sauer

Ein 51-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag in der Ludwigsburger Oststadt mit Fäusten und Fußtritten leicht verletzt.















Ein Hinweis auf den fehlenden Mund-Nasen-Schutz und die Aufforderung, einen Fahrschein zu kaufen – das reichte am Sonntag gegen 17 Uhr einem Unbekannten, der an der Haltestelle Danziger Straße zugestiegen war, den Busfahrer zu beschimpfen und zu beleidigen. Zudem schlug der Fahrgast gegen die Busfahrerkanzel. Als der Fahrer die Polizei rufen wollte, entriss der aggressive Mitfahrer ihm das Handy und warf es aus dem Bus, bevor er ausstieg. Weil der Busfahrer ihm zu Fuß folgte, attackierte er ihn auch noch mit Tritten und Schlägen. Der Busfahrer wurde leicht am Kopf verletzt, der Fahrgast flüchtete.