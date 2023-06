VfB Stuttgart beim Hamburger SV Wie der VfB den Tag bis zum Anpfiff am Montagabend verbringt

Viele Stunden müssen am Montag überbrückt werden, bis abends um 20.45 Uhr der Anpfiff zum Rückspiel in der Relegation ertönt. Wie sieht das Programm des VfB in Hamburg aus?