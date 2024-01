Lotto im Jahr 2023: 30 neue Millionäre in Baden-Württemberg

30 neue Millionäre in Baden-Württemberg

1 In Baden-Württemberg gab es 2023 30 Lotto-Gewinner. (Symbolfoto) Foto: dpa/Federico Gambarini

30 Menschen hatten im Jahr 2023 allen Grund zur Freude: Sie wurden Lotto-Millionäre. Die Zahlen im Überblick.











In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr 30 Menschen zu Lotto-Millionären geworden, das war einer weniger als im Jahr zuvor. Mehr Lotto-Glückspilze gab es nur im einwohnerstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 37 Neu-Millionären, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock am Donnerstag in Hannover mitteilte.

Insgesamt wurden 179 Menschen zu neuen Lotto-Millionären, 8 weniger als im Jahr zuvor. Detaillierte Zahlen zum Glücksspiel-Jahr im Südwesten will die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg am Montag (8. Januar/10.00) veröffentlichen.

Den mit 120 Millionen Euro höchsten Lotteriegewinn des vergangenen Jahres erhielt ein Eurojackpot-Tipper aus Schleswig-Holstein im Juni. 117 Millionen Euro gingen im vergangenen August nach Hamburg, 107 Millionen Euro gewann ein Glückspilz aus Bremen - beides ebenfalls bei Eurojackpot. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Deutschland rund 8,2 Milliarden Euro für Lotterien ausgegeben - im Vergleich zu 2022 ein Plus von 2,9 Prozent.