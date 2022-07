Gähnende Leere am ehemaligen Autohaus in Degerloch

7 Auf dem Gelände an der Schöttlestraße herrscht gähnende Leere. Foto: cf/sto

Auf der Bewertungsplattform „Wer kennt den Besten“ steht die Degerlocher Niederlassung weiterhin an erster Stelle der Beliebtheitsskala für Stuttgarter VW-Händler und -Werkstätten. 91,16 Prozent der abstimmenden Kundschaft würde das Autohaus an der Schöttlestraße weiterempfehlen. Allerdings läuft dieser überzeugende Online-Tipp ins Leere. Seit Ende des vergangenen Jahres ist die Verkauf- und Reparaturstelle hinter der Stadtbahnhaltestelle Albstraße geschlossen. Auf einer Sperrholzwand hinter der Glasfront des verwaisten Gebäudes ist ein von der Geschäftsleitung hinterlassener Sinnspruch zu lesen. „Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.“ Dass sich allerdings dieser Zauber in absehbarer Zeit an dieser Stelle entfalten wird, ist nicht sehr wahrscheinlich. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass dieser verlassene Ort den Status „Lost Place“ auf Dauer erhält.