Tropische Nächte und Extrem-Hitze Stuttgart kratzt an der 39-Grad-Marke

Der Sommer in Stuttgart geht in die Vollen – sogar ein Hitze-Rekord ist in Reichweite. Tropische Nächte lassen das Thermometer nicht unter 20 Grad fallen. Wann Abkühlung im Kessel in Aussicht steht.