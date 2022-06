Veranstaltungen im Kreis Esslingen Die Sommerfeste sind wieder zurück

Die Corona-Pandemie wurde zur Zwangspause für die Feste in der Region. Diesen Sommer finden nun wieder etliche große Veranstaltungen statt – darunter auch ganz neue Events. So weit sind die Feste schon in der Vorbereitung. Eine Übersicht.