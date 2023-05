1 Kinder und Jugendliche testen die Halfpipe auf Herz und Nieren. Foto: /Peter Stotz

In Lichtenwald entsteht ein großes Areal für Kinder und Jugendliche als Treffpunkt, Spielplatz und ungestörter Freizeitbereich. Das neue Angebot ist das Ergebnis eines Prozesses, bei dem die jungen Menschen miteinbezogen wurden.















Link kopiert

In der Gemeinde Lichtenwald tut sich etwas für Kinder und Jugendliche. Als Ergebnis eines Jugendbeteiligungsprozesses wurde ein Areal unter freiem Himmel als offener Jugendtreffpunkt konzipiert. Nicht zuletzt dank großem ehrenamtlichem Engagement entstanden zunächst ein Dirt Track und ein Skatepark einschließlich Basketballfeld. Dieser erste Bauabschnitt wurde am Samstag eröffnet. In den kommenden Monaten sollen weitere Angebote hinzu kommen.