1 Der erste Trail wartet darauf, von Mountainbiker befahren zu werden. Foto: /Peter Stotz

Die Ortsgruppe der Naturfreunde Plochingen-Reichenbach-Lichtenwald hat vier Mountainbiketrails nahe des Naturfreundehauses in Hegenlohe ausgetüftelt und genehmigt bekommen. Der erste wird am Samstag, 19. Juni, eröffnet.

Lichtenwald - Sei es auf der Alb oder an den Schurwaldhängen – in den vergangenen Jahren hat die Natur in der Region stark darunter gelitten, dass Mountainbiker oft auf dafür nicht geeigneten schmalen Pfaden oder querfeldein radelten, oder mancherorts gar illegal Strecken in geschützte Waldgebiete gebaut wurden. Die Naturfreunde Lichtenwald haben nun in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden und der Forstverwaltung vier teilweise anspruchsvolle, aber naturverträgliche Mountainbiketrails entworfen und angelegt. Der erste von ihnen wird am Samstag, 19. Juni, zum 75-jährigen Jubiläum der Ortsgruppe eröffnet.