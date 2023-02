1 Der 88-jährige Hobby-Fotograf Alfred Müller (links) in seiner Ausstellung „Digitale Kompositionen“ im Gespräch mit Uwe Keller, dem Vorsitzenden des Fotoclubs der Lichtbildnergruppe Esslingen. Foto: Gaby Weiß

Der 88-jährige Alfred Müller zeigt in den Räumen des Fotoclubs der Lichtbildnergruppe Esslingen seine „Digitalen Kompositionen“. Mit ihrer klaren Bildsprache räumen sie dem Betrachter viel Freiheit für das Sehen, Erkennen und Interpretieren ein.















In diesen Bildern regen Linien, Formen und Flächen die Fantasie des Betrachters an. Hier lässt sich fast realistische Architektur mit Spiegelungen in Glasfassaden und Wolkenbergen am Himmel ausmachen, dort könnte sich ein Schwarm bunter Tropenfische tummeln, und nebendran scheint – schon sehr viel weniger konkret – ein Dorf in sommerlicher Hitze zu ruhen. Vollends abstrahiert findet sich das reizvolle Formenspiel rhythmisierter Farbflächen oder die Fehde zwischen lichter Helle und dunklem Schatten.