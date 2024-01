Letzte Generation in Stuttgart: Klimaaktivisten blockieren mit Papp-Traktoren

Letzte Generation in Stuttgart

7 Bei der Sitzblockade ist kein Sekundenkleber im Spiel, aber gemalte Traktoren. Foto: red/Bock

Aktivisten der Letzten Generation demonstrieren am Mittwoch vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof. Sie nehmen Bezug auf die Protestaktionen der Landwirte.











Im Feierabendverkehr haben Aktivisten der Letzten Generation am Mittwoch vor dem Hauptbahnhof für Klimaschutz demonstriert. Dabei blockierten sie auch vorübergehend die Fahrbahn. Die Polizei löste die Versammlung nach Rücksprache mit der Stadt als Versammlungsbehörde auf. Mehrere Teilnehmer der Aktion wurden weggetragen. Festgeklebt hatte sich dieses Mal niemand.

Die Klimaaktivisten haben Schilder mit Traktoren drauf dabei

Die Demonstrierenden nahmen Bezug auf die Proteste der Landwirte in dieser Woche. Auch im Rahmen der Bauerndemos war es zu Verkehrsbehinderungen gekommen, weil diese mit Traktoren in Innenstädte fuhren und über Land im Pulk unterwegs waren. „Ich bin ein Traktor“ hatte ein Aktivist auf seine Konstruktion aus Pappe und Holzlatten geschrieben, das die Größe eines Autos hatte. Zwei Teilnehmer der Aktion gingen langsam mit derlei Gestellen von der Heilbronner Straße in Richtung Hauptbahnhof. Die Sitzblockade fand im Bereich eines Fußgängerüberwegs statt.

„Hört uns zu, wir haben Traktoren“ hatte ein Teilnehmerin auf ihr Pappschild geschrieben. Helea Möbus erklärte, warum die Letzte Generation auf die Bauernproteste Bezug nahm: „Die Bauernproteste sind der Beweis dafür, dass Straßenblockaden und Proteste mit massiven Verkehrsbeeinträchtigungen wirksam sind! Offensichtlich sogar ohne dabei kriminalisiert zu werden“, sagte sie.