Eine Polizistin hat einem Aktivisten Öl über den Kopf geschüttet (Symbolfoto).

Die Letzte Generation überzieht viele Städte derzeit wieder mit Straßenblockaden. So auch am Samstag in Mannheim. Laut Videobildern kam es dabei zu einem Zwischenfall, der Folgen für eine Polizistin haben könnte.















Die Aufregung ist groß. Im Internet wird heftig über ein Video diskutiert, das eine Aktion der Letzten Generation zeigt. Die Klima-Aktivisten sitzen da auf einer Brücke und haben sich wie so oft auf dem Straßenbelag festgeklebt, um den Verkehr zu blockieren. Was dann folgt, hat man so allerdings noch nicht gesehen.

Eine Polizistin bringt einen Behälter, der mutmaßlich Öl enthält. Damit werden normalerweise die festgeklebten Hände gelöst. Erst schüttet sie einem der Blockierer etwas davon über die Hand. Doch dann geht sie hinter ihm vorbei und kippt ihm Öl über den Kopf. Die Aktivisten kommentieren die auf Video festgehaltene Szene so: „Hoppala! Da ist der Polizistin der Ölkanister ausgerutscht.“ Nach einem Versehen sieht das Ganze jedoch nicht aus.

Die Szene, das ist inzwischen bestätigt, hat sich am vergangenen Samstag auf der Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Mannheim und Ludwigshafen abgespielt, die über den Rhein führt. Aktivistinnen und Aktivisten der Klimagruppe Letzte Generation hatten sich dort sowie an anderen Stellen der Stadt und im benachbarten Heidelberg auf die Straße gesetzt oder geklebt und damit die komplette Region über Stunden in Atem gehalten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Bei der MannheimerPolizei herrschte aufgrund des Videos am Dienstag Hochbetrieb. Ob jemand Anzeige wegen der Aktion erstattet hat, war zunächst nicht klar. Allerdings sah sich die Polizei am Nachmittag zu einer Stellungnahme veranlasst. „In einem sozialen Netzwerk ist aktuell ein Video veröffentlicht worden, in dem eine Polizeibeamtin des Polizeipräsidiums Mannheim bei dem am Samstag stattgefundenen Einsatz wegen Klimaprotestaktionen auf der Konrad-Adenauer-Brücke zu sehen ist“, heißt es da. Und weiter: „Die Polizeibeamtin ist dabei zu sehen, wie sie zuerst Öl aus einem Kanister über die an die Fahrbahn angeklebten Hände einer Person gießt. Im Anschluss hiernach schüttet sie jedoch offenbar auch etwas von dem Öl über den Hinterkopf der Person.“ Man prüfe nun, „ob sich aus dem Verhalten strafrechtliche und disziplinarrechtliche Konsequenzen für die Beamtin ergeben“.

Das Ministerium will abwarten

Zuletzt war der Polizei im Land vorgeworfen worden, zu sehr auf Kuschelkurs zu den Aktivisten zu gehen. Anlass dafür war unter anderem ein Auftritt von Vertretern der Letzten Generation bei einer Veranstaltung der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen. Hochschule und Innenministerium hatten den Auftritt verteidigt. Zu dem mutmaßlichen Vorfall in Mannheim hält man sich im Ministerium jetzt erst einmal zurück. Man wolle mit einer eventuellen Reaktion abwarten, bis man alle Informationen habe und die Geschichte durch die Mannheimer Polizei geprüft sei, sagte eine Sprecherin auf Anfrage.