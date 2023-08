Im Alltag vieler Menschen in Stadt und Landkreis Esslingen sind der Neckar und seine Kanäle sehr präsent. Unsere Zeitung hat Leserinnen und Leser eingeladen, in ihren Erinnerungen zu stöbern und ihre ganz persönlichen Flussgeschichten zu erzählen.















Die Nähe zum Fluss trägt Esslingen am Neckar nicht nur im Namen – für viele Menschen ist das Wasser auch im Alltag sehr präsent: Ross- und Wehrneckar durchqueren die Innenstadt und lassen malerische Ansichten entstehen, in manchen Häusern, die direkt ans Wasser grenzen, gibt es sogar kleine Bootsanlegestellen. Und mit der Uferpromenade an Merkelpark und Freibad und künftig auch im geplanten Neckaruferpark bietet die Stadt vielfältige Möglichkeiten, den Fluss zu erleben. Viele Esslingerinnen und Esslinger haben ein sehr persönliches Verhältnis zum Neckar und seinen Kanälen – und viele erinnern sich an unvergessliche Erlebnisse, die sie mit dem Wasser verbinden. Unsere Zeitung hat ihre Leserinnen und Leser eingeladen, ganz persönliche Flussgeschichten zu notieren. Die schönsten, spannendsten und originellsten veröffentlichen wir auf dieser Seite.