So konnten die kleinen Büchereien gerettet werden

Leseförderung in Leinfelden-Echterdingen

1 Susanne Weiss und Uwe Janssen vom Förderverein Stadtbücherei freuen sich, dass es die Stadtteilbüchereien in Stetten und Musberg weiterhin gibt. Foto: Natalie Kanter/Natalie Kanter

Vor mehr als 20 Jahren standen die Stadtteilbüchereien in Stetten und in Musberg vor dem Aus. Der Protest gegen die Sparpläne war groß. Dann aber kam eine rettende Idee auf, die bis heute funktioniert.











An diesem Sonntag kommen Mitglieder und Freunde des Fördervereins Stadtbücherei zu einer Feier in der Leinfelder Stadtbücherei zusammen. Eine Band wird spielen. Es wird darauf angestoßen, dass es vor 20 Jahren gelungen ist, die Stadtteilbüchereien in Stetten und Musberg zu retten.