Stuttgart - Wo stehen die Schülerinnen und Schüler in Stuttgart nach all den Einschränkungen durch die Coronapandemie? Einen Überblick sollen die Lernstandserhebungen geben – und somit Klarheit über den Förderbedarf, etwa durch das Unterstützungsangebot des Landes „Lernen mit Rückenwind“. Doch dieses verlangt den Schulleitern viel ab. Und beim Lernstand gibt es in Stuttgart große Unterschiede zwischen den Schularten, wie unsere Recherchen zeigen.