5 Bei einem Motorradunfall in Lenningen wurde ein 19-Jähriger schwer verletzt. Foto: SDMG/Boehmler

Ein 19-jähriger Biker ist am Samstagnachmittag in Lenningen von der Spur abgekommen und mit einem entgegenkommenden Wohnwagengespann zusammengestoßen. Der junge Mann verletzte sich schwer.

Lenningen - Ein 19-jähriger Motorradfahrer wurde am Samstagnachmittag auf der Grabenstetter Steige bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Biker gegen 17.50 Uhr mit seiner Husqvarna die Landesstraße 1211 von Grabenstetten aus talwärts in Richtung Lenningen, als er in einer Rechtskurve zu weit nach links auf die Gegenspur geriet. Ein 42-jähriger kam ihm mit seinem Minibus mit angehängten Wohnwagen entgegen. Der 19-jährige Motorradfahrer streifte zunächst das Zugfahrzeug und kollidierte im Anschluss mit dem Wohnwagen. Hierbei wurde er so schwer verletzt, dass er von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der 42-jährige Lenker des Gespanns sowie sein siebenjähriger Sohn, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand, blieben unverletzt. Der entstandene Schaden dürfte sich auf circa 11.000 Euro belaufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Grabenstetter Steige bis 19.45 Uhr gesperrt werden.