In Leipzig haben Klima-Aktivisten an über 50 Stadtgeländewagen die Luft aus den Reifen gelassen. Sie hinterließen ein Bekennerschreiben an den Autos.















SUVs sind bei vielen Menschen ein Reizthema. Bei Klima-Aktivisten sind die Stadtgeländewagen offenbar besonders unbeliebt. In Leipzig haben Klimaschützer in der Nacht zum Montag jedenfalls eine Attacke auf die großen Autos organisiert. Das teilte die Polizei am Montagabend mit.

Demnach haben die Aktivisten aus mindestens einem Reifen von insgesamt 54 Fahrzeugen Luft gelassen. An den Fahrzeugen wurden Bekennerschreiben mit klimapolitischem Hintergrund hinterlassen, teilte die Polizei in der sächsischen Stadt weiter mit.

Bei den Taten in der Nacht zum Montag entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Ermittlungen übernahm der Staatsschutz.