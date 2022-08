1 Die Polizei ermittelt nach Unbekannten, die in Oberaichen einen Zigarettenautomaten geplündert haben. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Karmann

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Leinfelden-Echterdingen einen Zigarettenautomaten mit brachialer Gewalt aufgebrochen und ausgeräumt.















In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter im Leinfelden-Echterdinger Ortsteil Oberaichen einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Wie ein Sprecher mitteilte, waren die Beamten gegen 0.35 Uhr in die Wilhelm-Haas-Straße am Bahnhof in Oberaichen gerufen worden, nachdem ein Zeuge den offenbar mit brachialer Gewalt geöffneten Automaten entdeckt hatte. Im Anschluss hatten die Täter Zigaretten und Bargeld daraus entwendet und waren geflohen. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Über den Schaden machte die Polizei keine Angaben.