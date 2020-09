1 Der Täter gelangte durch eine eingeschlagene Scheibe in den Kindergarten (Symbolbild). Foto: dpa/ Silas Stein

Am Wochenende ist ein Unbekannter in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) in einen Kindergarten eingebrochen und hat Bargeld geklaut.

Leinfelden-Echterdingen - Am Wochenende ist in einen Kindergarten im Turnerweg in Musberg eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, schlug ein Unbekannter in der Zeit zwischen elf Uhr am Samstag und 13.30 Uhr am Sonntag eine Scheibe ein und stieg durch diese ins Innere des Kindergartens.

Dort brach er eine Innentür auf und suchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen ab. Der Täter klaute Bargeld. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen, der Gesamtschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.