1 Eine übersehen rote Ampel war am Dienstag der Grund für einen Unfall in Leinfelden-Echterdingen. Foto: dpa/Christian Charisius

Ein 58-Jähriger hat am Dienstag beim Stuttgarter Flughafen eine rote Ampel überfahren. In der Folge kollidierte er mit dem Wagen einer 36-Jährigen. Es entstand ein hoher Schaden.

Leinfelden-Echterdingen - Weil er eine rote Ampel überfahren hat, hat ein 58-jähriger Autofahrer am Dienstagvormittag in der Nähe des Stuttgarter Flughafens einen Unfall mit hohem Schaden verursacht. Der 58-Jährige befuhr nach Angaben der Polizei um 10.40 Uhr mit seinem Nissan die L1192 aus Echterdingen kommend in Richtung Plieningen. An der Einmündung der Flughafenstraße übersah er eine rote Ampel und fuhr weiter.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem Geländewagen einer 36-Jährigen. Sie war bei Grün vom Flughafen kommend losgefahren und wollte nach links in Richtung Echterdingen abbiegen. Der Schaden beträgt etwa 16.000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers musste im Anschluss abgeschleppt werden.