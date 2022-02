1 Die Polizei wurde von Zeugen alarmiert, die durch die Geräusche aufmerksam wurden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Dienstagmorgen hat ein unbekannter Täter an einer Tankstelle und Waschanlage in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) Münzstaubsauger aufgebrochen und dabei Münzgeld gestohlen. Die Polizei ermittelt.















Link kopiert

Leinfelden-Echterdingen - Ein unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen Münzstaubsauger an einer Tankstelle in der Hauptstraße und an einer Waschanlage in der Nikolaus-Otto-Straße an den Staubsaugerautomaten die Münzbehälter aufgebrochen und Münzgeld gestohlen. Die Polizei wurde gegen 1 Uhr von Zeugen alarmiert, die durch die Geräusche aufmerksam wurden. Laut Polizeiangaben übersteigt der entstandene Schaden an den Automaten den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.