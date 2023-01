1 Die Polizei musste die Unfallstelle zweieinhalb Stunden absperren (Symbolfoto). Foto: picture alliance / /Stefan Puchner

Durch einen Unfall in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) kam es am Mittwoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Eine Frau hatte beim Abbiegen die Vorfahrt einer anderen Fahrerin missachtet.















Ein Unfall auf der Musberger Straße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) hat am Mittwoch um die Mittagszeit für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 55 Jahre alte Autofahrerin gegen 11.15 Uhr aus der Weilerwaldstraße in die Musberger Straße abbiegen. Dabei übersah sie jedoch offenbar eine von links kommende 56-Jährige in ihrem Wagen. Diese hatte an der Kreuzung Vorfahrt und fuhr in Richtung Musberg.

So kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, durch den beide Frauen leicht verletzt wurden. Die Unfallverursacherin wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, die 56-Jährige benötigte keinen Rettungswagen.

Durch den Unfall wurden beide Autos schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Weil auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war zusätzlich zur Feuerwehr auch eine Reinigungsmaschine des Bauhofs im Einsatz. Die Stelle war erst gegen 13.45 Uhr geräumt, bis dahin berichtet die Polizei von erheblichen Verkehrsbehinderungen.