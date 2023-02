1 Ein Helikopter der Luftrettung brachte das Mädchen in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Foto: Frank Sorge

Zwischen Leinfelden und Echterdingen (Kreis Esslingen) stürzt am Donnerstag eine Elfjährige vom Fahrrad und verletzt sich schwer. Ein Rettungshelikopter bringt sie in ein Krankenhaus.















Bei einem Sturz vom Fahrrad hat sich in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ein elfjähriges Mädchen schwer verletzt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war das Kind am Donnerstag gegen 16 Uhr auf seinem Fahrrad von Echterdingen nach Leinfelden unterwegs. Dabei stürzte es aus noch unbekannter Ursache und ohne fremde Beteiligung. Das Mädchen zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu und wurde noch an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Elfjährige schließlich in eine Klinik. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr ausgerückt.