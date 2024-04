Leinfelden-Echterdingen erwartet mehr Schüler: Wo sollen knapp 700 zusätzliche Schüler unterkommen?

1 Was bedeutet eine mögliche Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium für Leinfelden-Echterdingen? Foto: Armin Weigel/dpa/Armin Weigel

Die Schülerzahlen in Leinfelden-Echterdingen sollen kräftig steigen. Doch nicht nur diese Prognose treibt die Stadt um angesichts einer wachsenden Zahl von Kindern und Jugendlichen in den Schulen.











Eltern kämpfen für die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium. Die Landesregierung will ein Konzept dazu erarbeiten. Wobei es auch weiter die Möglichkeit geben soll, den Weg zum Abitur in acht Jahren zu beschreiten. Was bedeutet das für Kommunen wie Leinfelden-Echterdingen? „Bisher sind zur Wiedereinführung des G9 nur ein paar vage Sachen bekannt“, sagte Anette Mika-Fehrle, zuständige Amtsleiterin dazu im Sozialausschuss. Was die Planung der Verwaltung in Sachen Bildung nicht einfacher macht. Gleiches gilt für den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler, der von 2026 an gelten soll und die Tatsache, dass aufgrund aktueller Krisen die Schülerzahlen in den Vorbereitungsklassen wachsen.