Kinder können den Taler im Echterdinger Stadtmuseum herstellen.

Museumsleiter Wolfgang Haug hat sich den Federlestaler ausgedacht. Die Medaille soll zur Münze werden, die Kinder in Leinfelden-Echterdingen beispielsweise gegen eine Kugel Eis eintauschen können.















Ein kleiner unheimlicher Waldgeist soll einer Sage nach auf dem höchsten Punkt des Stadtwaldes, genau genommen auf der Federlesmahd, sein Unwesen treiben. Bei der Viereckschanze und den Grabhügeln der Kelten hat man den Kobold beobachtet, weiß Wolfgang Haug, der ehrenamtlicher Leiter des Stadtmuseums in Echterdingen zu berichten. In Gestalt eines Jägersmannes mit Hütchen auf dem Kopf, feurigem Blick und lautem Geschrei soll „der Federle“ die Menschen schon vor 400 bis 500 Jahren erschreckt haben. „Die Menschen konnten sich damals nicht erklären, wie die Grabhügel dorthin gekommen waren. So ist die Erzählung entstanden“, erklärt Haug der Klasse 3c der Echterdinger Zeppelinschule, die ihn und den Oberbürgermeister Roland Klenk an diesem Morgen im Stadtmuseum besucht hat.

Dass der Federle nun auch auf einer Medaille auftaucht, ist dem Museumsleiter zu verdanken. Er hat sich den Federlestaler ausgedacht. Dabei handelt es sich um eine zweifarbige Medaille, die Kinder herstellen können, wenn sie das Museum in Echterdingen besuchen. Auf der Silberseite ist das Stadtwappen zu sehen, auf der Goldseite das Konterfei des frechen Waldgeistes.

Kavin Cho und Lukas Li aus der Klasse 3c waren die Ersten, die das Stadtgeld von Leinfelden-Echterdingen prägen durften. Aus der Medaille soll bald eine Münze – und so eine Währung nur für Kinder – werden. „Ich arbeite daran, dass dies klappt“, sagte Wolfgang Haug der Schulklasse. Erste Erfolge gibt es schon: Mit 500 Euro will die Kreissparkasse die Idee unterstützen. Die Mädchen und Jungen können dann entscheiden, ob sie ihren Federlestaler behalten oder lieber dafür zwei Äpfel oder eine Kugel Eis kaufen wollen. Sophie Schmid und Leandra Schuppenhauer – Schülerinnen der 3c – würden sich „na klar ein Eis dafür kaufen“.