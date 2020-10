1 Der Einbrecher hat eine Scheibe zerstört (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ist ein Unbekannter in einen Kindergarten in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) eingebrochen.

Leinfelden-Echterdingen - Ein Einbrecher drang in der Zeit von Mittwoch, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, 10.30 Uhr, in der Böblinger Straße in Musberg in einen Kindergarten ein. Laut Polizeiangaben gelangte der Unbekannte in die Räume, indem er eine Scheibe zerstörte.

Er durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und einem Mobiltelefon machte sich der Täter aus dem Staub. Der von ihm angerichtete Schaden kann von der Polizei noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen.