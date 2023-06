1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu Diebstählen auf zwei Baustellen in Leinfelden-Echterdingen. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Pleul

Die Polizei sucht Unbekannte, die sich am Wochenende Zugang zu zwei Baustellen in Leinfelden-Echterdingen verschafft und dort Kabel sowie Arbeitsmaschinen gestohlen haben.















Auf Kupferkabel und Arbeitsmaschinen hatten es offenbar Unbekannte abgesehen, die sich nach Angaben der Polizei am vergangenen Wochenende Zugang zu gleich zwei Baustellen in der Max-Lang-Straße und in der Kohlhammer Straße in Leinfelden-Echterdingen verschafft haben. Zwischen Freitagmittag um 12.30 Uhr und Montagmorgen um 7.40 Uhr drangen die Diebe laut Polizei zunächst gewaltsam auf das Gelände einer Baustelle in der Max-Lang-Straße ein. Dort ließen sie mehrere Meter Kupferkabel mitgehen. Was an Stromkabeln bereits verbaut war, wurde einfach abgeschnitten oder heruntergerissen.

Diebesgut ist offenbar mit Fahrzeug abtransportiert worden

Im gleichen Zeitraum machten sie sich laut Polizei offenbar auch auf einer unweit davon entfernten anderen Baustelle in der Kohlhammer Straße zu schaffen. Auch dort drangen sie gewaltsam ein, brachen Türen auf und ließen neben Stromkabeln auch diverse Arbeitsmaschinen mitgehen. Das Diebesgut dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/ 90 37 70 um Hinweise.