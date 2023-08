1 Am Wochenende hat es im Keller des Einkaufszentrum FEZ – zudem auch ein Edeka-Markt gehört – gebrannt. Foto: Günter E. Bergmann

Im Keller des Gebäudes war in der Nacht auf Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Läden im FEZ blieben am Samstag und am Montag aus Sicherheitsgründen geschlossen.















Kunden, die am Samstag und am Montag im Einkaufszentrum FEZ an der Adlerstraße einkaufen wollten, mussten umdrehen und ihre Einkäufe in einem anderem Markt erledigen. Aus Sicherheitsgründen mussten die Läden im Inneren des Gebäudes an diesen Tagen geschlossen bleiben, wie von einer Ladeninhaberin zu erfahren war. Der Grund: In der Nacht auf Samstag hatte es im Keller des Hauses, genau genommen in einem Technikraum, gebrannt.

Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen ausgerückt. Eine Brandmeldeanlage hatte zuvor Alarm ausgelöst. Laut Polizei hatten sich Batterien aus noch unklarer Ursache entzündet. Das Feuer konnte mit CO2-Löschern zügig gelöscht werden, teilt ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage mit. Die Wehr hat die Batterien entfernt und den Brandgeruch aus dem FEZ geleitet. Von Dienstag, 12 Uhr an, durften die Geschäfte laut einer Ladeninhaberin dann wieder für ihre Kunden öffnen.