1 Die Leichtathletin Tabea Eitel aus Reichenbach erzielt bei den deutschen Jugendmeisterschaften ihre persönliche Saisonbestleistung mit einer Weite von 6,44 Metern. Foto: /Ralf Görlitz

Bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock überzeugt die Leichtathletin Tabea Eitel vom TSV Köngen erneut und gewinnt die Goldmedaille.















Link kopiert

Tabea Eitel genoss sichtlich den emotionalen Moment der Siegerehrung, als ihr die Goldmedaille um den Hals gehängt wurde. Kurz vorher hatte die 19-Jährige von der LG Filder Großes vollbracht – indem sie ihren U-20-Weitsprungtitel aus dem Vorjahr souverän verteidigte. Schon damals schaute die Konkurrenz in Ulm ungläubig auf Eitel, die sich im letzten Versuch mit einer Weite von 6,48 Metern völlig überraschend den deutschen Weitsprung-Titel holte und sich damit quasi in allerletzter Minute noch für die U-20-WM in Cali qualifizierte, wo sie hervorragende Achte wurde. Nun ist Tabea Eitel bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock ähnliches gelungen. Zwar finden in diesem Jahr keine Junioren-Weltmeisterschaften statt, aber mit ihrem Sieg hat sich die Leichtathletin vom TSV Köngen für die U-20-Europameisterschaften in Jerusalem qualifiziert, die von Montag, 7. August, bis Donnerstag, 10. August, stattfinden werden.